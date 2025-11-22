A semana foi movimentada com ações da Prefeitura para celebrar o mês da Consciência Negra em Hortolândia. Atividades especiais foram desenvolvidas com o propósito de alertar sobre a necessidade do cuidado com a saúde para uma vida longeva, além de uma roda de conversa ministrada por especialistas no combate ao racismo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) do Jardim Amanda foi palco de uma palestra com o tema: Saúde da População Negra, realizada pelo coordenador geral dos serviços das Atenções Primária e Especializada do município da Secretaria de Saúde, Leandro da Silva Severino. Participaram da ação aproximadamente 100 idosos cadastrados no espaço.

Já no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Brasil, uma roda de conversa com servidores do Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas da Administração Municipal alertou sobre a necessidade de um olhar cuidadoso para combater o racismo. Cerca de 40 pessoas estiveram presentes.

MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Celebrando a cultura e a história, reforçando a importância da identidade das pessoas pretas e o combate ao racismo, o mês de atividades especiais começou na primeira quinzena com a exposição: “Consciência, Ativismo e Cultura – Respeito que Educa, Ação que Protege”, a exposição “Humanos Notáveis, Alinhando a História”, mostrando os feitos elaborados por pessoas pretas ao redor do mundo que contribuíram e contribuem na mudança, para melhor, da vida das pessoas. Tecnologia, invenções e atos que revolucionaram a história da humanidade são as diretrizes da exposição.

Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nicolas Tiago dos Santos Lofrani, no Jardim Sumarezinho, foram os primeiros a receber a exposição, que também aconteceu em outras unidades de ensino. A mostra é promovida pela parceria entre a Prefeitura e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), através da Comissão da Igualdade Racial de Hortolândia.

CONSCIÊNCIA NEGRA

No dia 20 de novembro (feriado Nacional), celebra-se o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, líder da resistência contra a escravidão e da Consciência Negra. A data marca o reconhecimento e a importância da população negra na formação do Brasil, celebrando cultura, história e contribuições.

Leia Mais notícias da cidade e região