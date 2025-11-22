A Câmara Municipal de Sumaré entregou, na noite desta quarta-feira (19), os Diplomas de Honra ao Mérito Dandara e Zumbi dos Palmares. Em 2025, 12 pessoas que prestaram relevantes serviços à população negra e afrodescendente no município foram indicadas pelos vereadores para receber o prêmio.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A sessão solene foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), e contou com a presença dos vereadores Dudu Lima (Cidadania), Wellington Souza (PT), Geraldo Medeiros (PT), Alan Leal (PRD) e Tavares (PL).

Também compuseram a mesa de honra o ex-vereador e engenheiro agrônomo Alan Cardeque Simões de Almeida e as integrantes da Comissão da Igualdade Racial da OAB de Sumaré, Dra. Laís Carvalho (presidente da comissão), Dra. Tamyres Rodrigues Cassimiro (1ª vice-presidente) e Dra. Mayara Cristina de Mattos Santos (2ª vice-presidente).

O Diploma Zumbi dos Palmares foi instituído pelo Decreto Legislativo nº 252, de 2 de junho de 2004, de autoria do ex-vereador Alan Cardeque Simões de Almeida. Em 2021, houve a inclusão do nome de Dandara à honraria, após proposta do ex-vereador Willian Souza, por meio do Decreto Legislativo nº 515, de 27 de outubro.

Zumbi dos Palmares e Dandara, que dão nome à honraria, foram duas das figuras mais importantes da resistência negra no Brasil colonial, líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais duradouro território livre formado por pessoas escravizadas que fugiam das fazendas. O 20 de novembro tornou-se Dia da Consciência Negra por marcar a data da morte de Zumbi dos Palmares, transformada em símbolo da resistência negra e da luta contra a escravidão no Brasil.

Confira quem foram os indicados de 2025 Sumaré:

1. Adriana Silva – indicada pelo presidente da Casa, vereador Hélio Silva

2. Daniel dos Santos Alves – indicado pelo vereador César Bianchi

3. Diego Henrique Rodrigues dos Santos (Mestre Diego) – vereador Wellington Souza

4. Elinaldo dos Reis da Hora (Mestre Papagaio) – vereador Wellington Souza

5. Elizangela Felini – vereador Tavares

6. Fernando Santos Carrilho (Crânio) – vereador Dudu Lima

7. Getrudes Barreto Pereira (Tudinha) – vereador Tavares

8. João Luís Moreira Pessoa (Mestre Pão) – vereador Wellington Souza

9. Luiz Carlos Luciano – vereador Geraldo Medeiros

10. Marcos Paulo da Silva Ribeiro – vereador Alan Leal

11. Maria Luiza Silva – vereador Hélio Silva

12. Odenir José de Oliveira – vereador Dudu Lima

Leia + sobre política regional