DAE combate insetos na rede de esgoto do Zanaga, em Americana

Serviço de desinsetização na rede de esgotamento sanitário teve início nesta segunda-feira (12)

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (12), o serviço de desinsetização na rede de esgoto do bairro Antônio Zanaga. A ação tem como objetivo combater pragas urbanas, como baratas e roedores, prevenindo infestações e contribuindo para a saúde pública e o bem-estar da população.

O trabalho é executado por equipe especializada em todos os bairros do município durante o ano e inclui a aplicação de inseticida líquido e termonebulização nos poços de visita e colocação de iscas sólidas. Esses procedimentos atuam de forma complementar, promovendo o controle da proliferação de baratas e ratos no sistema de esgoto e, consequentemente, auxiliando no combate aos escorpiões, que se alimentam desses insetos.

Durante a execução do serviço, é importante que os moradores mantenham os ralos internos bem vedados, evitando que os insetos entrem nas residências. O produto utilizado tem ação imediata, provocando a morte rápida das pragas em contato com a substância.

Após a conclusão dos trabalhos neste bairro, o que deve acontecer no sábado (17), a desinsetização seguirá na próxima semana para os bairros Parque Novo Mundo e Jardim Primavera.

