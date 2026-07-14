Com o objetivo de ampliar a segurança das equipes de campo e reduzir riscos durante intervenções em vias públicas, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste iniciou um ciclo de treinamentos em parceria com a Comgás. A ação é voltada aos servidores que atuam na execução e no apoio às obras e manutenções das redes de água e esgoto do município.

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A iniciativa foi promovida pelo setor de Segurança do Trabalho do DAE e busca preparar os profissionais para atuar com total segurança em locais onde existem redes subterrâneas de gás natural — uma realidade cada vez mais presente na cidade devido à expansão desse sistema.

O treinamento é ministrado por Andreza Fozzato, gestora de território do Programa de Prevenção de Danos (PPD) da Comgás, e apresenta orientações essenciais que vão desde o planejamento dos serviços até a execução das escavações.

Entre os temas abordados estão a identificação de redes de gás, procedimentos seguros durante escavações, sinalização e isolamento de áreas em caso de vazamentos, comunicação de ocorrências, utilização dos canais de emergência da concessionária e boas práticas para prevenção de danos à infraestrutura subterrânea.

Para atender às características de cada atividade, a capacitação foi organizada por áreas de atuação. A primeira turma reuniu líderes, equipes técnicas e servidores administrativos na sede do DAE na última quarta-feira (8). Nos próximos dias, o treinamento será levado ao Centro de Treinamento “Bepe Machado”, contemplando os profissionais da área operacional. Esse grupo inclui encanadores, ajudantes gerais, motoristas, operadores de retroescavadeiras, atendentes da Central de Monitoramento (0800 e rádio) e chefias.

Com mais essa reciclagem, o DAE reforça sua cultura de prevenção e segurança.

A medida garante maior preparo às equipes para a execução de obras nas ruas e contribui diretamente para a preservação da integridade dos trabalhadores, da população e de toda a infraestrutura urbana.

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