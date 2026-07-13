Prefeitura intermedia inclusão da cervejaria Cosvesi no guia Rotas da Cerveja São Paulo, lançado pelo governo estadual este mês

Hortolândia impulsiona seu potencial turístico. A Prefeitura articulou a inclusão de uma cervejaria local no roteiro Rotas da Cerveja São Paulo, projeto desenvolvido pelo governo estadual. O guia foi divulgado este mês.

O roteiro apresenta 107 cervejarias de 55 municípios paulistas, que foram divididas em sete roteiros temáticos. Hortolândia é representada pela cervejaria Cosvesi, que integra o roteiro denominado Campinas e Região Metropolitana.

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A articulação foi feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação. A pasta intermediou a inscrição da cervejaria no roteiro. Este ano, a cervejaria recebeu uma visita de avaliação de técnicos que integram a equipe responsável pelo roteiro.

A cervejaria foi criada por um grupo de familiares e amigos em 2015. A marca foi formalizada em 2019, quando iniciou sua produção. Desde então, a cervejaria já conquistou 30 medalhas em concursos brasileiros e internacionais. A gestão da cervejaria é feita por três empresários, os irmãos Tiago Costa e Lucas Costa e por Luís Paulo Paduvesi. O nome da cervejaria é a junção dos sobrenomes dos três sócios.

Para os três sócios a inclusão da cervejaria no roteiro estadual é o reconhecimento de uma história focada na excelência. “Somos uma cervejaria independente de Hortolândia. Já acumulamos 30 medalhas em importantes concursos nacionais e internacionais. Estar na rota oficial do governo estadual valida o nosso propósito de levar o nome de Hortolândia para o cenário da alta gastronomia e do turismo do Estado, mostrando que a nossa cidade produz uma bebida premiada e de altíssimo nível”, destacam os três sócios.

Os empresários salientam que o roteiro funciona como uma vitrine que auxilia no turismo local. “Ao sermos incluídos no roteiro, nossas expectativas são excelentes. A Rota da Cerveja é uma vitrine incrível porque ajuda a descentralizar o turismo e guia o consumidor que busca por experiências autênticas direto até nós. Esperamos atrair um fluxo ainda maior de visitantes da Região Metropolitana de Campinas e de todo o estado que queiram conhecer de perto o nosso trabalho. Isso fortalece o turismo local e ajuda a consolidar o mercado de cervejas artesanais na nossa região, gerando novas conexões de negócios e atraindo quem valoriza produtos locais e independentes”, ressaltam os empresários.

BREWPUB cervejaria

Considerada uma brewpub, termo em inglês que define bar que produz a própria bebida. “O nosso grande diferencial é ser uma legítima fábrica-bar (brewpub). Quem nos visita encontra um espaço completo, que une a área de fabricação e o bar no mesmo lugar. Oferecemos uma experiência completa com 10 torneiras de chope, drinks autorais, cozinha com um cardápio caprichado e produtos exclusivos da nossa marca.

O visitante consegue beber uma cerveja fresca a poucos metros de onde ela foi produzida. No cenário paulista, nos diferenciamos por quebrar a ideia de que cerveja premiada precisa ser cara ou inacessível. Nosso grande intuito sempre foi oferecer cervejas artesanais de extrema qualidade, com alta drinkability, premiadas internacionalmente, mas com preços acessíveis para as pessoas. É um ambiente acolhedor, democrático e focado na verdadeira cultura cervejeira”, destacam os empresários. A Cosvesi está localizada na Estrada Municipal Sabina Baptista Camargo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Gerson Ferreira, salienta que a inclusão da cervejaria no roteiro é motivo de orgulho para o município.

“Para Hortolândia, ter uma cervejaria reconhecida em um roteiro estadual é motivo de orgulho. É a prova de que estamos construindo uma cidade cada vez mais diversificada economicamente. Valorizando quem produz, empreende e acredita no potencial da nossa terra. A Cosvesi leva o nome de Hortolândia para todo o Estado de São Paulo, tornando-se uma verdadeira embaixadora da nossa cidade e do nosso desenvolvimento”, elogia o secretário.