Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Samuel Rosa construiu um repertório que ajudou a escrever a história do pop rock nacional. Dono de sucessos que seguem presentes em rádios, shows e plataformas de música, o cantor e compositor completa 60 anos no próximo dia 15 de julho. Para celebrar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de sua autoria mais executadas e regravadas.

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De acordo com os dados da instituição, o artista possui 184 obras musicais e 500 gravações cadastradas na base de dados da gestão coletiva. O levantamento revela que “Resposta”, parceria com Nando Reis, ocupa um lugar de destaque em sua trajetória: além de liderar o ranking das músicas de sua autoria mais executadas nos últimos cinco anos, também é a obra mais regravada, com 42 gravações cadastradas.

Na sequência das músicas mais executadas aparecem “Sutilmente”, parceria com Nando Reis; e “Vou deixar”, composta com Chico Amaral. Entre as obras mais regravadas, além de “Resposta”, destacam-se “Saideira”, com Rodrigo Leão, e “Dois Rios”, parceria com Lô Borges e Nando Reis. O levantamento mostra ainda que Nando Reis é o intérprete que mais regravou obras de autoria de Samuel Rosa, com 35 gravações.

Ranking das músicas de autoria de Samuel Rosa mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Resposta Samuel Rosa / Nando Reis 2 Sutilmente Nando Reis / Samuel 3 Vou deixar Chico Amaral / Samuel 4 Acima do sol Chico Amaral / Samuel 5 Saideira Rodrigo Leao / Samuel 6 Garota nacional Chico Amaral / Samuel 7 Algo parecido Samuel Rosa 8 Te ver Chico Amaral / Samuel Rosa 9 Ainda gosto dela Samuel / Nando Reis 10 Dois rios Lo Borges / Samuel / Nando Reis

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