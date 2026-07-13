Santa Bárbara Rock Fest 2026 divulga expositores selecionados para Vila do Rock

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou os 19 expositores habilitados para integrar a Vila do Rock do Santa Bárbara Rock Fest 2026, espaço dedicado à Economia Criativa dentro do maior festival de rock de bandas independentes do País. A seleção foi realizada por meio de Edital de Chamamento Público e conduzida pela Comissão de Análise Técnica (CAT), formada por membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Leia + sobre diversão e arte

A Vila do Rock é um dos ambientes mais tradicionais do festival e reunirá artesãos, artistas e empreendedores de Santa Bárbara d’Oeste e de outros municípios do Estado de São Paulo, que apresentarão produtos autorais inspirados no universo do rock, da cultura pop alternativa, do estilo retrô e do artesanato contemporâneo.

Durante os dias 21, 22 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, o público poderá conhecer e adquirir uma grande variedade de produtos, como peças decorativas, roupas e acessórios, discos de vinil, CDs, itens colecionáveis, luminárias, esculturas, biojoias, velas artesanais, amigurumis, bolsas, tatuagens, piercings, artigos produzidos em impressão 3D e diversas outras criações que dialogam com a identidade do festival.

Confira os expositores habilitados e os produtos que o público encontrará no espaço Vila do Rock no Santa Bárbara Rock Fest 2026:

Ana Rosa Machado da Silva (Maternidade Pequenos Sonhos)

Bonecas bebê reborn artesanais e bebês temáticos inspirados no universo do rock, do terror e da cultura pop.

Audrey Alves da Rocha (Pança Tattoo)

Serviços de tatuagem e aplicação de piercing.

Celso Ricardo Pupin (Semeando Artes)

Peças decorativas em poliepóxi, incensários, filtros dos sonhos, biojoias e acessórios artesanais.

Elaine Cristina Brito (Espaço do Rock / Muleka Doida)

Camisetas de bandas, bottons, bonés, acessórios, spikes, chokers, bolsas, bandanas e chaveiros.

Fernanda Brasil dos Passos Borges (Ateliê Nanda Passos)

Velas aromáticas em formatos de caveiras (skull), discos de vinil e music, além de difusores de aromas.

Gabriela Parazzi (Meow Gabs Art)

Brincos, presilhas, chaveiros, totens e ímãs produzidos em hama beads, com temática de rock, bandas, caveiras e cultura geek.

Ina Thomé Picoli (Ateliê Ina Picoli)

Broches, bastidores decorativos e ímãs bordados inspirados no universo do rock.

Jhonatan Felix (3DTOP)

Mini guitarras, caveiras, porta-copos em formato de discos de vinil, luminárias, chaveiros, bustos, estatuetas de ícones do rock e da cultura geek, além de porta-latas do Rock Fest produzidos em impressão 3D e pintura artesanal.

Julia Wagner (Ateliê Hemera)

Luminárias em potes de vidro com diferentes temáticas, acessórios e esculturas em biscuit inspirados no universo do rock e dos contos de fadas.

Maria Aparecida Dias Venerando Zoz (Colibri Bolsas)

Bolsas de crochê confeccionadas com fio náutico e poliéster, inspiradas na temática do rock.

Maria Aparecida Domingues Monteiro (Ateliê Prime)

Produtos de perfumaria artesanal, saboaria e velas inspirados no universo do rock.

Maria Socorro da Silva (Help e Dú Artesanato)

Pulseiras em couro e bronze, filtros dos sonhos, colares, brincos, tornozeleiras, anéis e gargantilhas.

Murilo Bellan Franco Bueno (Murilo Bellan Tattoo)

Serviços de tatuagem.

Roberto Militão dos Santos (Rock em Família)

Discos de vinil, CDs e itens colecionáveis relacionados a bandas nacionais e internacionais.

Rock Bells Roupas e Acessórios Ltda. (Rock Bells)

Camisetas de bandas, acessórios, cintos, correntes para carteira, canecas e chaveiros.

Silvaneide Ferreira Sousa (Morena Jambo Ateliê)

Bandanas, touca durag, gorros, laços, tiaras, turbantes e scrunchies inspirados no universo do rock.

Suzana Maria Rodrigues das Neves Chiquetto (Suzana Chiquetto Artes em Crochê)

Bonecos em amigurumi inspirados em personagens e personalidades do rock e da cultura geek, além de chaveiros e toucas de bandas.

Tania dos Santos Amianti (Czarina Artesanatos)

Bonecos em amigurumi inspirados em personagens e personalidades do rock, da cultura geek e do universo dark.

Willian Aparecido Arruda de Oliveira (Os Robozinhos – Will Arruda)

Robôs artesanais, luminárias, cinzeiros, chaveiros e abridores de garrafa produzidos em metal e madeira, inspirados no universo do rock.

Além de ampliar a experiência do público, a Vila do Rock fortalece a economia criativa e valoriza o trabalho de pequenos empreendedores, artistas e artesãos que transformam o rock em expressão cultural, artística e econômica.

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Com entrada gratuita, o Santa Bárbara Rock Fest 2026 será realizado nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara. Em sua 9ª edição, o festival reunirá grandes nomes da música nacional e mais de 40 bandas independentes em uma programação que consolida Santa Bárbara d’Oeste como referência cultural no Estado de São Paulo.

Entre as atrações principais estão Malvada e Angra, na sexta-feira (21); Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero e Fresno, no sábado (22); além de Raimundos, CPM 22 e Detonautas, que encerram o evento no domingo (23). Confira as demais bandas neste link.

Além dos shows, o público contará com atrações como roda-gigante e tirolesa gratuitas, praça de alimentação, espaços de convivência e experiências voltadas à cultura do rock.

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias: 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

+ NOTÍCIAS NOGRUPO NM DO WHATSAPP