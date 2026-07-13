Simulações e conspirações de um mundo onde nada é o que parece

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Daniel Hass é um adolescente solitário que enfrenta o luto da morte dos pais e, sozinho no mundo, tenta buscar a cura para as próprias feridas. Protagonista de Viagem além da realidade, de Ivy Pase, ele adentra um lugar estranho e escuro, sem um fim à vista, mas onde o peso de sua dor diminui repentinamente. O garoto parece estar em um sonho ou em um pesadelo, porém, quando acorda, está debruçado sob uma pilha de papéis em uma mesa, com uma forte dor de cabeça.

Sentindo-se confuso e ansioso, o jovem descobre estar em um escritório e é invadido pela necessidade de encontrar sua filha, que desapareceu quando ainda era um bebê. Sem saber o que está acontecendo, nem quem é, começa a explorar aquela casa desconhecida enquanto tenta apropriar-se do conselho que recebeu de Odie, uma versão de si mesmo que existe na sua mente: “nada é real”.

Nesta nova dimensão, ele é um homem de 34 anos que luta para descobrir o que ocorreu com a menina Lily. Na outra, é um adolescente atormentado psicologicamente após se tornar órfão. Ao atravessar essas duas realidades, o personagem imerge em uma aventura que envolve os planos nefastos de inimigos poderosos, viagens no tempo, experimentos científicos e chips que controlam os corpos.

Foi aí que me dei conta do que estava fazendo. Procurando por escutas? E me perguntei por que eu estava com uma arma na mão? Talvez esse fosse o Daniel, de 34 anos, que eu não conhecia. E tudo isso significava que minha confusão interna não estava nem perto de diminuir. (Viagem além da realidade, p. 16)

Dividida em 12 capítulos, a trama apresenta figuras-chave na jornada de Daniel e que, de formas diferentes, também procuram a verdade sobre o mundo. James é o protetor e mentor do protagonista, responsável por proteger os “Viajantes”, seres humanos capazes de transitar pelo espaço-tempo. Já Íris, a filha de Austin, é uma escritora que dissemina informações sobre a luta do personagem principal.

O grande antagonista da história é Oliver Conway, líder de uma empresa que controla toda a sociedade e que estabeleceu uma rígida hierarquia social onde a elite vive com tranquilidade enquanto o restante da população sequer sobrevive. Quando Daniel começa a confrontar esse sistema autoritário, o vilão tenta impedi-lo.

A obra de Ivy Pase propõe uma reflexão profunda sobre o poder da determinação e a busca incessante pela liberdade. Por meio de uma trama de ficção científica, a publicação convida os leitores a desafiarem as próprias percepções sobre a realidade e a pensarem mundos para além do que conhecem.

FICHA TÉCNICA

Título: Viagem além da realidade

Autora: Ivy Pase

ASIN: B0DXG64C1T

Páginas: 279

Preço: R$ 42 (físico) | R$ 15 (e-book)

Onde comprar: Amazon | Site da autora

Sobre a autora: Ivy Pase tem 19 anos e começou a escrever muito jovem. Uma história que reflete sobre a busca de sentido no mundo, Viagem além da realidade marca sua estreia como escritora de romances e é resultado de um trabalho que começou na sua adolescência.

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