DAE conclui 1.825 serviços de manutenção em uma semana

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu 1.825 serviços de manutenção entre os dias 19 e 25 de janeiro. O balanço foi divulgado pela autarquia nesta sexta-feira (26). Em paralelo aos atendimentos convencionais, também foi organizada uma força-tarefa dedicada aos vazamentos de água, com equipes mobilizadas de acordo com as regiões da cidade.

“As equipes estão trabalhando permanentemente para atender as demandas dos munícipes. Para melhorar a prestação dos serviços, o DAE ampliou o número de equipes e iniciou um treinamento da equipe do programa de detecção de vazamentos de água não aparentes”, acrescentou o superintendente da autarquia, Marcos Eduardo Morelli.

Entre os principais serviços executados diariamente pelo DAE estão substituições de hidrômetros, consertos de vazamento de esgoto e de água, desobstruções de rede de esgoto, ligações de água e esgoto, inspeções em hidrômetro, reparos em passeio público, mudanças de cavalete, reparos de pavimento asfáltico, instalações de tampa em poços de visita (bueiros) e inspeções em caixa de proteção metálica.

Os serviços do DAE podem ser solicitados por meio dos seguintes canais de atendimento: telefone 0800-0123-737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br. As solicitações também podem ser feitas no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br, clicando no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital” e depois “Protocolos DAE”.