DAE conclui montagem dos 'anéis' no São Vito               

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana concluiu,

nesta semana, a montagem dos anéis que formam a “parede” do novo tanque do Centro de Reservação de Água do São Vito (CR-1). A estrutura é feita com painéis de aço vitrificado e tem cerca de 10,5 metros de altura. A próxima etapa será a montagem da cobertura, com teto autoportante geodésico, além dos acessórios, entradas e saídas de água, registros e a interligação do sistema.

O CR-1 já armazena 1,6 milhão de litros de água e, com o novo reservatório, a região receberá mais 2,1 milhões de litros. No total, serão 3,7 milhões de litros de água armazenados para abastecer cerca de 20 mil moradores do São Vito e de bairros como Vila Margarida, Vila Mariana, Vila Bertini, Belvedere e Santa Sofia.

“O trabalho está seguindo o cronograma com normalidade e logo todas essas regiões serão beneficiadas com um abastecimento mais seguro”, destaca o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

Paralelamente à montagem do novo tanque no São Vito, o DAE está executando os serviços de sondagem para as obras de instalação da subadutora (SA-01) que vai abastecer o CR-1.

Parque Gramado

Na próxima semana, começará também a montagem do novo reservatório do Parque Gramado (CR-16). Os novos tanques seguem o mesmo padrão dos recém-entregues no Jardim Ipiranga (CR-5) e Cidade Jardim (CR-6) e o da Vila Santa Catarina (CR-3), em fase final de obras.

Além do próprio Parque Gramado, a estrutura vai atender uma população de mais de 30 mil pessoas no São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa. Atualmente, esses moradores são atendidos pelo reservatório do São Roque.

Os investimentos nos reservatórios do São Vito e do Parque Gramado totalizam R$ 8.459.000,01, com recursos próprios do DAE.

