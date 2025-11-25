DAE de Americana faz 99 consertos de vazamentos no feriado prolongado

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 99 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade, durante o feriado prolongado, entre quinta-feira (20) e domingo (23). As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de combate às perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água, lançado neste mês pela autarquia.

Nos quatro dias, foram feitos 50 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 29 em passeios (VAP) e 20 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 99 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram na força-tarefa na região do Parque Gramado e também nos bairros: Centro, Jardim Boer, Residencial Jaguari, Cariobinha, Nova Carioba, Vila Santa Catarina, Nova Americana, Jardim Ipiranga, Residencial Boa Vista, Frezzarin, Jardim Imperador e Praia Azul.

De acordo com o DAE, a identificação e o reparo rápido de vazamentos são fundamentais para reduzir o desperdício e garantir mais eficiência ao sistema de abastecimento.

A autarquia reforça que a população deve comunicar ocorrências pelos canais oficiais:

Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

