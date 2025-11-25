Oficina Culinária de “Pães Caseiros” está com inscrições abertas em Hortolândia

Formação gratuita será na Cozinha Escola Comunitária da Prefeitura de Hortolândia, no dia 09 de dezembro

Quer ganhar um dinheirinho a mais, neste final de ano, ou mesmo agradar à família, com novas receitas? A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, está com inscrições abertas para mais uma Oficina Culinária gratuita. Desta vez o tema é “Pães Caseiros”.

A formação, de quatro horas/aula, acontecerá no dia 09 de dezembro, no período da manhã, das 8h às 12h, na Cozinha Escola, localizada na Avenida Osvaldo de Souza, 325, no Jd. Novo Ângulo.

O curso ensinará receitas de pães doces e salgados, tais como pão recheado, pão de atum, pão de batata, rosca de chocolate e trança de coco.

Há 25 vagas disponíveis e, segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, as inscrições se estenderão até o dia 05 de dezembro ou enquanto houver vagas.

Podem se inscrever moradores de Hortolândia, com 16 anos ou mais, que ainda não tenham participado de algum curso da Cozinha Escola nos últimos três meses. Para participar, basta clicar neste link (veja instruções abaixo). Ter conta no portal gov.br, do Governo Federal, auxiliará na hora da inscrição. Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone (19) 3845-6630 ou pelo WhatsApp (19) 99976-6799 para receber orientações.

Veja abaixo o passo a passo para se inscrever:

1. Clicar no link https://facil.hortolandia.sp.gov.br/login

2. Entrar com gov.br

3. Preencher os dados pessoais solicitados

4. Clicar em serviços 156

5. Selecionar a opção “Cozinha Escola Comunitária – Curso de Culinária e Alimentação Saudável”, Sub Serviço “CREAN Unidade Novo Ângulo”

6. Ler os critérios dos cursos

7. Preencher na descrição o nome do curso que deseja se inscrever, especificar o objetivo do curso, exemplo: empreender, aprimorar alimentação ou qualificar-se para o mercado de trabalho

8. Anexar RG ou CNH e comprovante de endereço e enviar

9. Acompanhar o processo de inscrição no sistema, pois se tiver alguma pendência será enviada devolutiva por meio do sistema

10. O sistema enviará SMS e/ou e-mail quando houver retorno com informações ou solicitações, caso haja alguma pendência.

