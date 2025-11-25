Handebol feminino de Americana conquista o título da Liga Estadual

A equipe feminina de handebol de Americana sagrou-se campeã da Liga de Handebol do Estado de São Paulo (Lhesp). O título da competição veio após a vitória sobre a equipe de Marília pelo placar de 30 a 25, em uma final emocionante diante da torcida americanense, realizada neste sábado (22), no ginásio do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

A conquista coroou uma trajetória de destaque. Na fase de grupos, Americana terminou com a melhor campanha, garantindo o direito de sediar a grande final do torneio. O fator casa pesou a favor da equipe, que demonstrou força e regularidade ao longo da competição. Antes da decisão, o time já havia mostrado poder de reação na semifinal, contra Piracicaba, em um duelo equilibrado que terminou com vitória apertada por 25 a 24.

“Fizemos uma campanha sólida, enfrentamos jogos muito difíceis, como a semifinal, e chegamos na final com a confiança de quem trabalhou duro. As meninas foram guerreiras, mantiveram a cabeça no lugar e jogaram com o coração. Esse título é delas, da torcida e da cidade. Agora, seguimos motivados para buscar desafios ainda maiores”, celebrou o técnico da equipe, Jurandir Batista.

O título reforça o crescimento da modalidade no município e serve de incentivo para novos talentos que sonham em seguir no esporte.

“Esse título representa não apenas a vitória de Americana dentro de quadra, mas o resultado de um projeto sério, que valoriza o esporte feminino e cria oportunidades para nossas atletas. Ver o ginásio recebendo a final e a torcida vibrando junto mostra a força do handebol na cidade. Parabéns às jogadoras, à comissão técnica e a todos que fazem parte dessa conquista”, destacou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.

Vôlei masculino sub-19 disputa vaga na final da Copa Regional

A equipe de vôlei masculino sub-19 de Americana entra em quadra nesta segunda-feira (24) em busca da vaga na final da XXXIII Copa Regional de Voleibol, organizada pela Liga Regional de Campinas. O confronto contra o Tênis Clube de São José dos Campos, válido pela segunda partida da semifinal da Série Prata, acontece às 19h30, logo após a cerimônia de abertura do Torneio Mixed de Vôlei, promovido pela Secretaria de Esportes. A partida é aberta ao público e será realizada na Quadra Poliesportiva Mário Antonucci, no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

A participação na Série Prata foi garantida após a equipe americanense encerrar a fase classificatória na 6ª colocação geral. No primeiro jogo da semifinal, em São José dos Campos, o time acabou superado por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/20.

O treinador José Nestor Battistuzzi destacou a importância do duelo e a evolução da equipe ao longo da temporada. “Chegamos até aqui com muito trabalho e dedicação. Sabemos que o desafio é grande, mas o grupo está motivado e preparado para lutar ponto a ponto. Queremos fazer um jogo mais equilibrado e mostrar a nossa capacidade. É uma chance importante e vamos buscar essa vaga com muita determinação”, afirmou.

Para o secretário de Esportes, Marcio Leal, a partida simboliza o fortalecimento do voleibol no município. “Ver Americana disputando uma semifinal regional mostra o quanto o esporte vem crescendo na cidade. Esse grupo representa o esforço de muitos atletas e profissionais que acreditam no projeto. Independentemente do resultado, é um momento de celebrar o trabalho e incentivar ainda mais o vôlei americanense”, comentou.

