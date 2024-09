DAE de Santa Bárbara investe R$ 15 milhões em novas obras na Zona Leste

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste entregou oficialmente nesta quinta-feira (12) seis importantes obras para o abastecimento da Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste, em investimento na ordem de R$ 15 milhões em recursos próprios e do Governo Federal. As solenidades contaram com as presenças do diretor-superintendente, Laerson Andia Júnior, secretários municipais, representantes da Caixa Econômica Federal/GIGOV Campinas, colaboradores e imprensa.

Pela manhã foi entregue a reforma da Estação de Tratamento de Água – ETA 4, obra que compreendeu a individualização dos decantadores e instalação de módulos de decantação e comportas, em investimento de R$ 1,3 milhão, em recursos próprios e do Governo Federal. A ação amplia a capacidade de tratamento, otimiza as operações da estação e reforça a eficiência no tratamento e qualidade da água distribuída.

Também nesta quinta-feira (12), no período da tarde, foram oficialmente entregues novos reservatórios, adutora e setorização que ampliam o sistema de tratamento, reservação e distribuição de água tratada para a Zona Leste.

Esses novos reservatórios em operação atendem os bairros das microrregiões da Cidade Nova, Jardim das Palmeiras e Jardim Santa Rosa e fazem parte das ações que tiveram investimento de R$ 5,5 milhões. São mais de 2,7 milhões litros de água tratada disponíveis em três novos tanques elevados com 250 mil litros cada e um semienterrado com 2 milhões de litros, no Jardim Santa Rosa.

Nesse conjunto de obras para a Zona Leste, o DAE implantou uma nova adutora entre os centros de reservação e distribuição de água instalados no Jardim Amélia e Jardim das Palmeiras, além de obras de setorização nas regiões do Amélia e Mollon, totalizando investimento de R$ 4,2 milhões.

“Todas essas melhorias visam beneficiar a cidade no que o saneamento básico pode contribuir na qualidade de vida de cada barbarense. As obras entregues nessa semana estão em pleno funcionamento. Investimos R$ 15 milhões para a melhoria do abastecimento de água na Zona Leste em geral. O balanço é muito positivo de tudo que já feito e a certeza que o DAE vai continuar trabalhando forte para novos avanços”, comentou o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior.

Nesta semana a autarquia inaugurou também a nova Estação de Tratamento de Lodo – ETL, tornando possível o tratamento de 100% do lodo gerado no Município. Com investimento de R$ 4 milhões, com recursos próprio da autarquia e do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), por meio da Cobrança PCJ Paulista, a nova ETL foi construída com a finalidade de recolher e tratar os resíduos sólidos do processo de tratamento de água na ETA II (Estação de Tratamento de Água), localizada na Vila Aparecida, que gera em média 5 toneladas por dia de resíduos sólidos.

Mais investimentos

O DAE de Santa Bárbara d’Oeste investirá mais R$ 17 milhões para obras de ampliação, reformas e equipamentos, visando aumentar a capacidade de tratamento e a distribuição de água no Município. Com recursos provenientes do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, as obras vão melhorar o abastecimento em regiões como o Jardim das Orquídeas, Parque do Lago, Vista Alegre e Santa Rosa, entre outros pontos da cidade.

Nova represa

Seguem avançadas as obras da nova represa de Santa Bárbara d’Oeste, com a construção do novo vertedouro. A obra realizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) vai ampliar em 20% o volume total de água reservada para o abastecimento público da cidade. Investimento de R$ 12 milhões em recursos próprios. Com uma estrutura hidráulica de 40 metros de largura por 120 metros de comprimento e 40 cm de espessura de concreto, o novo vertedouro vai atuar no controle da velocidade de escoamento de água que exceder a capacidade de armazenamento da represa, que poderá chegar a 2 bilhões de litros.