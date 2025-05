Com o atendimento estendido para o período noturno, até as 22 horas, de segunda a sexta-feira, os serviços de reparo de asfalto pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste têm diminuído as demandas acumuladas nos períodos de chuvas do início do ano.

Conhecido como tapa-buraco, os trabalhos são executados por empresa específica contratada pela autarquia nos pontos onde houve escavação pelas equipes do DAE para a realização de manutenções preventivas e corretivas, bem como para novas ligações de água e ou esgoto nas redes de distribuição de água e de coleta e afastamento de esgoto instaladas sob o asfalto.

O DAE solicita aos moradores que, ao notarem que na sua rua exista a necessidade de reparo em trecho do asfalto aberto pela autarquia, não deixem seus veículos estacionados sobre o local avariado a fim de não prejudicar o andamento do serviço já inserido no cronograma.

O procedimento na execução do tapa-buraco exigido pelo DAE consiste na fixação da massa asfáltica somente após o preparo do solo com a compactação e aplicação da brita, finalizando assim o serviço em duas etapas.