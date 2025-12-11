DAE instala novo conjunto motobomba reserva no reservatório do São Vito

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou, nesta terça-feira (9), a instalação de um novo conjunto motobomba, que será utilizado como equipamento reserva para a destinação de água ao Centro de Reservação 1, localizado no São Vito. A execução do serviço não afetou o abastecimento.

De acordo com a autarquia, essa medida é de extrema importância, pois caso ocorra uma manutenção, o bombeamento não precisará ser interrompido para a região. Cada uma das bombas tem capacidade de 75 litros por segundo, o que significa uma potência bastante superior aos equipamentos que estavam operando anteriormente, que totalizavam juntos 34 litros por segundo.

No início do mês, o novo conjunto principal foi instalado e já está operando normalmente.

Na ocasião, também foi substituído o painel elétrico por um modelo mais moderno, equipado com inversores para os dois conjuntos motobombas e interligação ao transformador geral.

Etapa

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, que acompanhou os trabalhos juntamente com o diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, essa é mais uma etapa cumprida para que o novo reservatório do São Vito entre em funcionamento.

“Seguimos trabalhando para que todo o sistema esteja preparado para o funcionamento de mais um reservatório, que vai ampliar nossa capacidade de reservação e ajudar na melhoria do abastecimento de nossa cidade”, afirmou.

As próximas etapas agora incluem a realização dos testes de estanqueidade, a desinfecção do reservatório, a interligação com a nova adutora e os testes das bombas.

O novo reservatório do São Vito terá capacidade para 2,1 milhões de litros de água, ampliando a reservação local dos atuais 1,6 milhão para 3,7 milhões de litros. A estrutura beneficiará diretamente cerca de 20 mil moradores, reforçando o abastecimento e garantindo maior segurança hídrica.

