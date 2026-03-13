O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta semana, a substituição de duas bombas na Estação Elevatória de Esgoto do Jardim da Mata. Os novos equipamentos, da marca Imbil, modelo BMI 40-200, irão melhorar o desempenho operacional da unidade e assegurar a capacidade de bombeamento da estação.

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As bombas são responsáveis por impulsionar o esgoto coletado até as etapas seguintes do tratamento. Com o tempo de uso, esses equipamentos sofrem desgaste natural, o que torna necessária a substituição periódica para manter o desempenho adequado da estação elevatória.

De acordo com o diretor da Unidade de Tratamento de Esgoto do DAE, Douglas Santon, a renovação dos equipamentos é fundamental para preservar a confiabilidade do sistema. “Essas bombas operam continuamente e, com o tempo, o desgaste natural pode comprometer o desempenho do equipamento.

A substituição periódica garante que a elevatória mantenha as condições de vazão e altura de bombeamento para as quais foi projetada, reduzindo riscos de falhas e aumentando a confiabilidade da operação”, explicou.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, o trabalho faz parte de um planejamento contínuo de manutenção e modernização das estruturas do sistema de esgotamento sanitário do município.

Fala diretor do DAE

“A renovação desses equipamentos é essencial para manter o funcionamento adequado das estações elevatórias e garantir mais segurança operacional ao sistema. Esse é um trabalho que estamos realizando de forma planejada, seguindo as diretrizes da gestão do prefeito Chico Sardelli para fortalecer a infraestrutura de saneamento da cidade e garantir mais eficiência aos serviços prestados à população”, destacou.

A substituição das bombas integra o programa DAE em Ação pela Água, dentro do Plano de Ação de Esgoto, que reúne intervenções voltadas à melhoria da eficiência operacional e à modernização das estruturas do sistema de esgotamento sanitário de Americana.

Dentro desse planejamento, a estação elevatória interna da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Balsa também recebeu, em fevereiro deste ano, uma bomba nova, em substituição a um equipamento antigo.

Além disso, outro conjunto do mesmo local passou por reforma de dois motores em dezembro do ano passado, demonstrando a continuidade das ações previstas no plano para garantir maior confiabilidade e eficiência operacional ao sistema.