Fernando da Farmácia conquista melhorias na estrutura da UPA São José

Vereador destaca reparos na estrutura metálica, no telhado e na cobertura da unidade em Americana

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu nesta quinta-feira (12) a ordem de serviço para a realização de obras de reparo na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José. A intervenção terá investimento de R$ 168.873,08 e atende a uma demanda acompanhada e defendida pelo vereador Fernando da Farmácia (PSD).

O parlamentar esteve reunido na data com o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, para discutir a execução das obras de reparo na infraestrutura da unidade. Os trabalhos devem começar assim que houver melhora nas condições climáticas, garantindo as condições adequadas para a execução da obra.

A intervenção prevê reparos na estrutura metálica, no telhado e na cobertura da unidade, com o objetivo de solucionar problemas estruturais e oferecer mais segurança e conforto para pacientes e profissionais de saúde. O secretário explicou que o projeto foi planejado para resolver a situação de forma definitiva.

“A proposta técnica é inclinar mais o teto da estrutura e ampliar os dutos de escoamento da água. Com essas melhorias estruturais, a expectativa é resolver o problema de forma definitiva”, destacou Danilo Carvalho.

Fala Fernando

O vereador Fernando da Farmácia ressaltou que vinha acompanhando a situação da unidade e trabalhando junto ao Poder Executivo para garantir a realização das melhorias.

“Essa é uma reivindicação importante para quem utiliza a UPA São José e também para os profissionais que trabalham na unidade. Ficamos felizes em ver essa demanda avançando, porque acompanhamos de perto essa necessidade e lutamos para que essa melhoria saísse do papel”, afirmou o vereador.

Fernando também destacou que continuará acompanhando o andamento da obra para garantir que a melhoria seja concluída e traga mais qualidade ao atendimento prestado à população.

A expectativa é de que, após iniciados, os trabalhos solucionem definitivamente os problemas estruturais da cobertura da unidade, contribuindo para um ambiente mais adequado para atendimento na UPA São José.

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