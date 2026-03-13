Escola de Americana terá oficinas gratuitas de futsal para adolescentes

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jonas Corrêa de Arruda Filho, no bairro Vila Margarida, em Americana, terá oficinas gratuitas de futsal masculino e feminino, voltadas para adolescentes de 12 a 14 anos matriculados na unidade escolar. A iniciativa é uma realização da Associação Esportiva Meninas de Americana (AEMA) e conta com o aval da Secretaria Municipal de Educação.

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As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade escolar, com os professores responsáveis, das 18h às 20h, período em que as atividades serão desenvolvidas. As oficinas de futsal masculino ocorrem às segundas e quartas-feiras e o feminino, às terças e sextas. A data para o início das aulas ainda será definida pela gestão da escola.

A novidade foi anunciada após reunião entre o tesoureiro da AEMA, Luiz Mattos, e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, que destacou o alinhamento do projeto com as diretrizes da administração municipal. “O prefeito Chico Sardelli sempre destaca o esporte como um elo transformador de vidas e, atentas a isso, a Secretaria de Educação e a escola abrem suas portas para a oficina promovida pela associação. Nosso objetivo é o mesmo: o desenvolvimento integral dos estudantes em todo seu potencial”, declarou o secretário.

A parceria incentiva a prática esportiva, promove a socialização e o desenvolvimento saudável dos adolescentes no contraturno escolar, utilizando o espaço público como ferramenta de inclusão e cidadania.

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