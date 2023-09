DAE de Santa Bárbara promove treinamento do Plano de Segurança de Barragens

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu o primeiro treinamento da equipe composta pela Defesa Civil, Guarda Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros que atuará nos procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados no Plano de Ação de Emergência – PAE, que integra o Plano de Segurança de Barragens. O encontro visa capacitar os envolvidos, direta e indiretamente nas questões relativas ao desenvolvimento do Plano.

Ministrado pelo diretor de gestão de Recursos Hídricos do DAE e coordenador do PAE, engenheiro civil Carlos Augusto dos Santos, o treinamento apontou os procedimentos de notificação, os elementos essenciais do sistema de alerta, rotas de fuga, pontos de encontro e apresentou metodologias a serem utilizadas nas áreas iminentes de inundação. Ensaios e exercícios de simulação, bem como de ações de sensibilização da população também foram assuntos abordados na reunião. Carlos possui formação de socorrista em resgate, já tendo auxiliado em áreas de desastres e catástrofes urbanas.

Três barramentos no município integram o conteúdo dos estudos, que são as represas de abastecimento Areia Branca, São Luiz e de Cillo, e a área às margens do Ribeirão dos Toledos que corta a cidade, partindo da Estação Elevatória Santa Alice, conhecida por Represinha, no bairro Santa Alice, até o bairro Cabreúva, na Rodovia Luis Ometo – SP 306.

Participaram do treinamento a chefe de Gabinete, Renata Domingues de Campos Fida, que esteve representando o diretor-superintendente, Laerson Andia Júnior, a engenheira civil, Célia Maria Campos, o chefe de departamento, Claudoaldo Viana dos Santos e os chefes de setores, Leandro Menossi e Ednilson Soares da Silva. Das forças públicas estiveram presentes, a inspetora Juliana, da Guarda Civil Municipal, o subtenente Rodrigues, da Polícia Militar e o 1º sargento Julio, do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste.

Por conta de atendimento de urgência com ocorrências de quedas de árvores devido ao temporal do dia anterior, a equipe da Defesa Civil não pôde comparecer e um treinamento exclusivo será agendado com o órgão.

