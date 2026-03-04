DAE realiza desinsetização na rede de esgoto do Vale das Nogueiras

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realizou, na sexta-feira (27), o serviço de desinsetização na rede de esgoto do bairro Vale das Nogueiras. A ação tem como objetivo combater pragas urbanas, como baratas e roedores, prevenindo infestações e contribuindo para a saúde pública e o bem-estar da população.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O trabalho é executado por equipe especializada em todos os bairros do município durante o ano e inclui a aplicação de inseticida líquido e termonebulização nos poços de visita e colocação de iscas sólidas. Esses procedimentos atuam de forma complementar, promovendo o controle da proliferação de ratos e baratas no sistema de esgoto e, consequentemente, auxiliando no combate aos escorpiões, que se alimentam desses insetos.

Durante a execução do serviço, é importante que os moradores mantenham os ralos internos bem vedados, evitando que os insetos entrem nas residências. O produto utilizado tem ação imediata, provocando a morte rápida das pragas em contato com a substância.

Após a conclusão dos trabalhos neste bairro, o que aconteceria nesta terça-feira (3), a desinsetização segue para o Jardim Santa Elisa e, na sequência, para o Jardim Novo Paraíso e Vale das Paineiras.

Leia Mais notícias da cidade e região