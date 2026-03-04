A CPFL Energia já disponibiliza aos clientes de suas quatro distribuidoras o PIX Automático como forma de pagamento recorrente das contas de energia. O PIX Automático, assim como o PIX tradicional, integra a série de inovações em meios de pagamento lançadas pelo Banco Central.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Diferentemente do Débito Automático, que depende de convênios bilaterais entre empresas e instituições financeiras, o PIX Automático permite que clientes de qualquer banco ou instituição adiram à modalidade, garantindo mais autonomia. Além disso, o PIX Automático dá ao cliente a possibilidade de gerenciar todos os seus pagamentos recorrentes de forma prática, transparente e centralizada.

Para aderir ao PIX Automático, o cliente acessa o site ou o aplicativo da CPFL e realiza o cadastro com os seus dados bancários. Na sequência, ele autoriza a recorrência uma única vez no aplicativo do seu banco, e então as suas próximas contas passam a ser debitadas automaticamente no vencimento. Também é possível consultar o histórico de agendamentos e pagamentos, além de cancelar a autorização.

“O PIX Automático é a evolução do débito automático, permitindo aos clientes da CPFL aderir e gerenciar pagamentos recorrentes com mais autonomia, transparência e praticidade”, comenta Tiago Parreira, diretor de Finanças Corporativas da CPFL Energia.

Modernização

A adesão ao novo modelo marca o início da substituição gradual do débito automático pela CPFL Energia, que já não aceita novos cadastros para essa forma de pagamento desde o começo de fevereiro. Os clientes da CPFL que atualmente têm as contas em débito automático não precisam se preocupar com a interrupção inesperada do serviço.

“A migração para o PIX Automático será feita ao longo de 2026. Vamos comunicar os clientes sobre a mudança e divulgar todos os procedimentos necessários. A CPFL vai conduzir esse processo de forma tranquila e transparente”, assegura Parreira.

Serviço

Pix Automático: como funciona

O cliente autoriza o PIX Automático, uma única vez no aplicativo do seu banco.

A conta de energia passa a ser debitada automaticamente na data de vencimento.

O cliente pode definir um valor máximo para cada débito.

Todas as transações ficam visíveis no app do banco.

A autorização pode ser cancelada a qualquer momento, de forma simples.

O serviço é gratuito para o cliente e utiliza a estrutura segura do PIX.

Como fazer a adesão ao Pix Automático

O cliente deve fazer o login (com e-mail e senha cadastrados) no site site ou app e localizar a opção “PIX Automático”.

Nesse campo, deve informar seus dados bancários (banco, agência e conta). Não é necessário usar a chave-PIX.

A CPFL encaminhará a solicitação de adesão ao PIX Automático ao banco escolhido pelo cliente.

O cliente recebe uma notificação no aplicativo do seu banco e confirma a autorização para os débitos recorrentes.

Sobre a CPFL Energia

Com 113 anos de atuação, a CPFL Energia é um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro, com presença nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços.

Atende cerca de 10,7 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, sendo a maior distribuidora do país em volume de energia fornecida, com mais de 13% de participação no mercado nacional.

Na geração, possui 4.226 MW de capacidade instalada, 100% proveniente de fontes renováveis. A companhia opera ainda 6.400 km de linhas de transmissão e 88 subestações. Por meio da CPFL Soluções, oferece soluções integradas em energia, como comercialização, gestão, eficiência, infraestrutura e geração distribuída.

Com ações listadas no Novo Mercado da B3, a CPFL também se destaca por seus investimentos sociais nas áreas de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL. Desde 2017, faz parte da State Grid, maior empresa de energia elétrica do mundo.