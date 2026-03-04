Procon de Nova Odessa orienta mulheres sobre consumo seguro de serviços de beleza

Em época de alta demanda com as celebrações ao Dia da Mulher, dicas abordam desde higiene até direito à informação.

Em atenção ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Procon de Nova Odessa orienta o público feminino sobre a contratação de serviços e a aquisição de produtos de estética e bem-estar – salões de beleza, cabeleireiros, manicures, SPAs e clínicas especializadas -, setores que registram alta demanda neste período. Para evitar transtornos, o órgão destaca pontos fundamentais que devem ser observados antes do fechamento do negócio:

* Higiene e Segurança: Verifique as condições de limpeza do local e se materiais como alicates e espátulas passam por processo de esterilização. Itens descartáveis (lixas, luvas, protetores) devem ser abertos na frente da cliente.

* Transparência de Preços: Todos os valores devem estar expostos de forma clara e visível. Para pacotes complexos, exija sempre um orçamento por escrito, que deve ter prazo de validade e detalhamento do que está incluso.

* Compras Digitais: Em ofertas de sites de compras coletivas ou redes sociais, recomenda-se visitar o estabelecimento antes do pagamento para conferir a estrutura e a capacitação dos profissionais.

* Direito à Informação: De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), toda publicidade faz parte do contrato. Guarde prints de ofertas, anúncios e comprovantes de pagamento.

Além das orientações sobre contratação, o Procon também orienta que, em caso de reações alérgicas a produtos, o estabelecimento deve ser imediatamente notificado e o consumidor tem direito à assistência caso o problema com o serviço seja comprovado.

A responsável pelo Procon de Nova Odessa, Katia Ferrari, ressalta que o empoderamento feminino também passa pelo conhecimento dos direitos da mulher como consumidora. “A informação é a principal ferramenta de proteção. Antes de qualquer procedimento, é fundamental que a consumidora verifique as condições do local e não hesite em pedir o orçamento por escrito. O fornecedor é obrigado a cumprir exatamente o que foi ofertado, e estamos aqui para garantir que essa relação seja justa e segura”, destaca ela.

Caso a consumidora encontre irregularidades ou enfrente problemas com serviços contratados, o Procon de Nova Odessa está à disposição para atendimento presencial e orientações.

O Procon de Nova Odessa está localizado à Rua Duque de Caxias, 600, no Centro (junto ao prédio do Poupatempo). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-3261.

