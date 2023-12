DAE reformula acervo do Museu da Água e promove apresentação

O Museu da Água teve parte do seu acervo reformulado pelo DAE

(Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste. A apresentação dos itens de exposição foi realizada nesta quarta-feira (29) pelo diretor-superintendente da Autarquia, Laerson Andia Júnior, e contou com a visita de colaboradores e do Grupo da Terceira Idade do município denominado de CAFI – Curso Aberto da Feliz Idade.

O acervo com histórias das Estações de Tratamento de Água e de Esgoto, o Ribeirão dos Toledos, o percurso da água, mananciais, mata ciliar, entre outros, passou a contar com novos painéis de fotos e informações referentes à evolução e o avanço do saneamento na cidade nos últimos 10 anos, como as conquistas no tratamento de 100% do esgoto no município, do tratamento e descarte adequado de 100% do lodo que é gerado no tratamento da água, ampliações no abastecimento e a obra da nova represa.

Novos itens de época também passaram a integrar o acervo do Museu da Água, sendo um painel elétrico, um motor de bomba para o recalque da água e medidores de vazão que eram utilizados na primeira Estação de Tratamento de Água de Santa Bárbara, a ETA I, desde 1940, além do primeiro relógio ponto usado na criação da Autarquia, em 1985.

Mais notícias da cidade e região

Na oZasião, Laerson explicou aos participantes o modelo atual de trabalho do DAE na busca da excelência na prestação do serviço público, mostrou os prêmios e reconhecimentos recém-conquistados em qualidade no atendimento e no abastecimento e explanou sobre as obras de melhorias que estão em andamento.

Por fim, homenageou o barbarense e colaborador do acervo, o engenheiro Aryoldo Machado, que doou fotos antigas da cidade registradas por ele. Outro homenageado no evento foi o servidor Anivaldo Cabral, que presta serviço público desde 1980, quando ainda era Departamento Municipal de Negócios de Água e Esgoto da Prefeitura. Cabral atuou vários anos como encarregado em redes de água e esgoto e, atualmente, cuida do prédio e dependências da ETA I, que inclui o Museu da Água, instalado ao lado da Estação.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP