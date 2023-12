Em Sumaré, vereadores votam orçamento e honrarias

A Lei Orçamentária Anual (LOA) será votada em 2o turno na Câmara de Sumaré,

na sessão ordinária desta terça-feira (5). A reunião acontece no plenário do Legislativo, a partir das 15h, com transmissão em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube (youtube.com/camarasumare).

O Projeto de Lei nº 263/2023, de autoria do prefeito Luiz Dalben, estima a receita e fixa as despesas, no montante de R$1.347.045.000,00 para o exercício de 2024. Os parlamentares votarão ainda uma emenda do vereador Toninho Mineiro (PV), que adiciona R$ 1 milhão ao orçamento para a construção de ciclovias.

Leia + sobre política regional

A LOA foi aprovada, em primeiro turno, em votação realizada no dia 21 de novembro. Uma audiência pública na Câmara foi realizada no dia 20 de outubro, para apresentação do projeto de lei.

Honrarias

Ainda durante a sessão desta terça, serão entregues mais quatro honrarias a 19 homenageados indicados pelos vereadores: Diploma Dra. Zilda Arns Neumann, entregue a pessoas com trabalhos voltados às crianças e adolescentes em situação de risco; Medalha e Diploma Gunnar Vingren e Daniel Berg, destinados a personalidades religiosas; Medalha Max Vasconcelos da Silva, em homenagem aos defensores dos animais; e Medalha Rodolpho Albino, aos trabalhadores da saúde.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP