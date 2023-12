Duplinha de 15 anos pega traficando no Jardim da Paz

Dois adolescentes de 15 anos foram apreendidos por tráfico de drogas no Jardim da Paz, em Americana, na manhã do último sábado.

Segundo a equipe em patrulhando, um dos menores foi visualizado em atitude suspeita. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi localizado, somente a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em espécie.

Posteriormente, enquanto a equipe prosseguia no patrulhamento, recebeu uma nova denúncia, informando que o adolescente estaria no local novamente, sendo que esse traficava em parceria com outro adolescente. Realizada a busca pessoal, foi localizado com um deles a quantia de R$ 124,00 (cento de vinte e quatro reais) em espécie e com o outro, sete pedras de crack.

Diante dos fatos, os menores, bem como as drogas e o dinheiro, foram apreendidos e conduzidos até à Central de Polícia Judiciária, sendo comunicado seus genitores e posterior liberados.