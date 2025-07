O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste recebeu, no primeiro semestre de 2025, um total de 725 mudas de árvores nativas por meio do Projeto Refloresta. A iniciativa é realizada em parceria com a Escola Estadual Comendador Emílio Romi, que desenvolve a produção de mudas com a participação de alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

Entre as espécies doadas estão Aldrago, Amendoim-bravo, Angico-vermelho, Araçá-roxo, Aroeira-pimenteira, Canafístula, Cedro-rosa, Coração-de-negro, Copaíba, Dedaleiro, Guapuruvú, Ipê, Jatobá, Mata-pasto, Mutambo, Pau-d’alho, Pau-viola e Saguaraji-vermelho. As mudas são armazenadas nas estufas do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara), sob a responsabilidade da Diretoria de Gestão Ambiental do DAE.

Mais de 5 mil doadas ao DAE

Desde o início do projeto, em 2021, a escola já produziu e doou 5.157 mudas ao DAE, contribuindo significativamente para ações de reflorestamento de matas ciliares e Áreas de Preservação Permanente (APPs) no município.

Para viabilizar as atividades, o DAE fornece insumos como bandejas, tubetes, saquinhos plásticos, placas de identificação, terra, substrato orgânico e sementes de espécies nativas. Além disso, a autarquia oferece suporte técnico por meio do biólogo Felipe Augusto Gasparotto e da chefe da Divisão de Educação Ambiental, Mônica Tortelli, ambos servidores da autarquia.

O Projeto Refloresta reafirma o compromisso da autarquia e da comunidade escolar com a preservação ambiental e a sustentabilidade, promovendo a educação ambiental integrada à prática e ao engajamento dos jovens barbarenses.

