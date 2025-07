O processo de privatização do DAE Americana subiu no telhado e agora depende mais da vontade do governador Tarcísio de Freitas e dos processos que devem ser comandados pela Sabesp (também privatizada) até 2029.

A Sabesp comanda o Universaliza SP, programa que prevê as privatizações ‘em bloco’ dos sistemas de água municipais. O processo deve sair das mãos da prefeitura, que já admitiu que não acontecerá mais este ano- prorrogando para fevereiro de 2026.

Americana no Universaliza SP (privatização)

Americana já aderiu ao Programa UniversalizaSP- que tem como meta exatamente as privatizações para que São Paulo cumpra as metas de universalização estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento – 99% da população atendida com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, até 2033.

O Governo de São Paulo vai apoiar tecnicamente mais de 200 municípios que operam diretamente os serviços de saneamento básico, por meio de autarquias e/ou serviços municipais, em modelagens robustas, a fim de estimular a antecipação das metas de universalização, da regionalização da prestação dos serviços, do incentivo à modicidade tarifária e do atendimento às áreas rurais e núcleos urbanos informais.

