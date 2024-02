O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou nesta semana a troca de parte da rede de água no cruzamento da Avenida Paschoal Ardito com a Rua Fernando Luiz Baldin, no bairro São Vito.

As equipes estão efetuando a substituição de 150 metros de tubulação antiga, de ferro, por PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

“Mais um ponto importante da cidade que terá parte da rede de água modernizada. O PEAD é um material mais resistente e eficiente, e entra no lugar de uma tubulação já desgastada pelas décadas de uso. Assim vamos garantir um abastecimento mais seguro para a população”, explica o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

O serviço faz parte do programa Água na Torneira, de troca contínua e modernização da rede, que desde 2021 já substituiu mais de 42 quilômetros de tubulação em diversos bairros da cidade.