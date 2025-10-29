DAE realiza treinamento operacional do sistema de tratamento de esgoto da ETE Balsa

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou nesta terça-feira (28) um treinamento operacional voltado ao sistema de tratamento de efluentes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Balsa. A capacitação é ministrada pela empresa Paques, fabricante do sistema UBOX, tecnologia utilizada na unidade, e tem o objetivo de aprimorar a eficiência e a eficácia na operação e manutenção do processo de tratamento de esgoto.

A primeira fase do treinamento ocorreu em campo e, até o dia 30 de outubro, vai contar com parte teórica, envolvendo de 12 a 15 funcionários do DAE que atuam diretamente na operação do sistema. A iniciativa integra o contrato de Treinamento Operacional do Sistema de Tratamento de Efluentes UBOX, que visa capacitar tecnicamente os operadores e técnicos locais, proporcionando conhecimento aprofundado sobre a tecnologia, suas principais variáveis de processo e as ações corretivas necessárias para garantir o funcionamento ideal do tratamento de efluentes.

De acordo com o superintendente do DAE, Fábio Renato Oliveira, a capacitação reforça o compromisso do departamento com a melhoria contínua dos serviços e com a sustentabilidade ambiental.

“Esse tipo de treinamento é fundamental para que nossas equipes estejam sempre atualizadas e preparadas para operar o sistema de forma segura e eficiente. Com isso, garantimos a qualidade do tratamento de esgoto e contribuímos para a preservação ambiental do município”, destacou Fábio.

O diretor da Unidade de Tratamento de Esgoto, Douglas Santon, acompanhou as atividades em campo e destacou a importância prática da ação.

“O treinamento é uma oportunidade para os operadores esclarecerem dúvidas diretamente com o fabricante e aprimorarem o domínio sobre o sistema UBOX. Essa troca de conhecimento técnico fortalece a rotina operacional e contribui para o desempenho contínuo da estação”, explicou Douglas.

A atividade abrange desde conceitos básicos até procedimentos avançados de operação, monitoramento e manutenção, permitindo que a equipe local responda adequadamente a qualquer variação no processo. Entre os benefícios diretos estão a melhoria na eficiência operacional, a redução de riscos e de não conformidades legais, além da contribuição para a sustentabilidade ambiental da região, com a melhoria da qualidade do efluente tratado e a redução de impactos ambientais negativos.

