Jr Dias declara apoio a Franco pra campanha 2026

Depois de ir atrás do ex-prefeito Omar Najar, o vereador Jr Dias (PSD) esteve com o chefe de gabinete da prefeitura de Americana Franco Sardelli (PL) neste retorno de feriado. Os dois postaram fotos do encontro nas redes sociais com o ‘foguete’ que indica ‘pra cima’ e união.

Jr Dias era visto como apoiador do limeirense Betinho Neves (MDB) para a campanha do ano que vem para deputado estadual. Mas sabe-se que ele tem relação muito forte e próxima com o secretário de governo Jesuel de Freitas.

Existe ainda a possibilidade de Betinho vir candidato a federal (menos provável). Mas o alinhamento com Franco parece estar mais perto do que se imaginava.

Jr Dias declara apoio

O vereador de Americana, que foi o mais votado da cidade em 2024 com mais de 5 mil votos, postou em sua rede social “Meu futuro deputado estadual” ao lado de FS. Ele (JD) pode compor a chapa da sucessão ao prefeito Chico Sardelli (PL) em 2028- vindo a prefeito ou a vice.

