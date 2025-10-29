HM de Americana engaja equipe médica em capacitação sobre uso consciente de antibióticos

Com o objetivo de fortalecer as boas práticas clínicas e promover o uso racional de antibióticos, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou nesta quarta-feira (29) um treinamento online sobre antibioticoterapia, ministrado pela infectologista Dra. Pamela Sarto. Voltado principalmente à equipe médica, o encontro abordou temas essenciais sobre prescrição, manejo e monitoramento do uso de antimicrobianos, contribuindo para o aprimoramento da assistência e para a segurança do paciente.

De forma dinâmica e interativa, a palestrante destacou a importância do controle no uso de antibióticos como estratégia fundamental no enfrentamento à resistência bacteriana, um dos principais desafios da saúde pública mundial.

“A antibioticoterapia responsável é um pilar da medicina moderna. Cada prescrição deve ser baseada em evidências, considerando não apenas a eficácia individual, mas também o impacto coletivo. Nosso papel como profissionais de saúde é equilibrar o benefício imediato ao paciente com a preservação da eficácia dos antibióticos para as futuras gerações”, disse a infectologista.

Profissionais da assistência de enfermagem também participaram da capacitação, reforçando o compromisso do hospital com a educação continuada e o trabalho multiprofissional no cuidado aos pacientes.

A diretora técnica do Hospital Municipal, Dra. Eloisa Duzzi, ressaltou que iniciativas como essa têm papel fundamental na atualização constante das equipes. “O uso racional de antibióticos é uma prática que impacta diretamente na segurança do paciente e na efetividade dos tratamentos. Por isso, investir na capacitação contínua dos profissionais é essencial para garantir uma assistência cada vez mais qualificada e baseada em evidências”, destacou.

A iniciativa integra o cronograma permanente de treinamentos e atualizações técnicas promovido pelo Grupo Chavantes, responsável pela gestão compartilhada do Hospital Municipal com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana, com foco na qualificação das equipes e na melhoria contínua dos processos assistenciais.

“Promover a capacitação constante das nossas equipes é um compromisso permanente da Secretaria de Saúde e um dos principais fatores que garantem a qualidade da assistência prestada à população. O uso racional de antibióticos é um tema de extrema relevância para a saúde pública, e iniciativas como essa reforçam nosso empenho em adotar práticas seguras, responsáveis e baseadas em evidências em todas as áreas do hospital”, afirmou a superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lilian Franco de Godoi.

