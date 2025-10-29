Americana: trechos da Rua dos Coqueiros interditados nesta 5ª e 6ª-feira

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana realiza, nesta quinta (30) e sexta-feira (31), serviços de poda de árvores na Rua dos Coqueiros, no Jardim São Paulo. Os trabalhos terão início às 7h, e a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) vai manter os trechos interditados durante a realização da poda.

Na quinta, o serviço será executado no trecho da Rua dos Coqueiros entre as ruas das Palmeiras e dos Ipês; já na sexta, as equipes estarão no trecho entre as ruas dos Ipês e das Paineiras.

“É um serviço de poda técnica para levantar as copas das árvores, porque os galhos estão obstruindo a calçada e estão muito baixos, o que acaba prejudicando a iluminação e atrapalhando o trânsito. Temos uma série de pedidos nesse sentido e vamos atender essa demanda da população”, esclareceu a secretária de Meio Ambiente, Andréa Gonçales.

