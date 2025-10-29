PAT Sumaré divulga vagas de emprego com salários entre R$ 1.750 e R$ 2.442 nesta quarta-feira (29)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré divulgou nesta quarta-feira (29) novas oportunidades de emprego em diversas áreas. Os salários variam entre R$ 1.750,00 e R$ 2.442,45, dependendo da função e da experiência exigida.

Entre as vagas disponíveis, o menor salário é para Auxiliar de Logística, com remuneração de R$ 1.750,00 e exigência de ensino médio completo e seis meses de experiência. Já o maior salário é para Motorista Entregador, com R$ 2.442,45, CNH D e seis meses de experiência.

Outras oportunidades incluem:

Ajudante de Motorista – R$ 1.836,15 (6 vagas, ensino fundamental completo);

Auxiliar de Manutenção Predial – R$ 2.100,00 (1 vaga, ensino médio completo);

Separador de Material Reciclável – R$ 2.187,00 (4 vagas, ensino médio completo);

Auxiliar de Mecânico de Autos, Lavador de Peças, Mecânico Diesel, Eletricista Automotivo e Soldador – salários a combinar, todos com curso ou especialização na área e seis meses de experiência.

O PAT Sumaré atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos.

Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

