O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana avança com a troca de rede na região da Praia Azul, por meio do programa Água na Torneira. Já foram executadas cerca de 65% das intervenções previstas nesta etapa, atualmente na Rua Heitor Siqueira.

Ao todo, serão instalados aproximadamente 1,8 mil metros de adutora e 2,3 mil metros de rede de abastecimento. Até o momento, foram substituídos 1,1 mil metros de adutora e 1,5 mil metros de tubulação de 63 mm.

A autarquia está trocando a rede antiga de MPVC (Policloreto de Vinila Modificado), por uma nova, de PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Serão executadas ainda as interligações e as ligações dos ramais até os imóveis.

“Essa tubulação é mais resistente e eficiente, e entra no lugar do material antigo, que estava em uso há várias décadas. É um trabalho de modernização da rede de água, visando a melhoria na qualidade do abastecimento”, diz o superintendente da autarquia, Marcos Eduardo Morelli.

O programa Água na Torneira foi lançado em 2021 e desde então viabilizou a troca de mais de 42 quilômetros de redes em diferentes bairros de Americana.