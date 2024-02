O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil (Mapa) marcou presença na 12ª Reunião da Comissão Intergovernamental Brasil-Rússia para a Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecnológica (CIC), que ocorreu em Moscou nesta terça-feira (27). O encontro representa um marco importante na consolidação das relações bilaterais entre os dois países, com foco em avanços na área da agricultura.

A reunião foi presidida pela secretária-geral das Relações Exteriores, Embaixadora Maria Laura da Rocha, juntamente com o vice-ministro do Desenvolvimento Econômico russo, Vladimir Ilichev. A CIC constitui etapa preparatória à 8ª reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia, a ser copresidida pelo vice-presidente da República do Brasil e pelo primeiro-ministro russo.

Representando o Mapa, esteve presente o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, que foi acompanhado por Marcel Moreira, diretor do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da SCRI e Marco Túlio Santiago, adido agrícola em Moscou.

Durante a reunião, ambos representantes dos países expressaram forte interesse em aprofundar a cooperação bilateral, ressaltando a importância do intercâmbio comercial e da participação coordenada em fóruns multilaterais importantes, como o BRICS e o G20.

Liderando o comitê agrário, Perosa ressaltou o excelente momento das relações entre o Mapa e as contrapartes russas, incluindo o Ministério da Agricultura e a Rosselkonadzor. O secretário ainda agradeceu a habilitação de cinco plantas brasileiras para a exportação de proteína animal para a Rússia e a abertura do mercado dos países da União Eurasiática para as exportações de bovinos vivos brasileiros.

Além disso, o secretário do Mapa abordou o interesse contínuo do Brasil em avançar nas tratativas sanitárias e fitossanitárias com a Rússia, visando ampliar o fluxo comercial entre os dois países.

“Esta cooperação impulsiona o crescimento econômico e traz benefícios recíprocos, estabelecendo uma parceria duradoura e eficaz no setor agrícola. A reunião da CIC destacou o compromisso de ambos os países com o desenvolvimento e a colaboração, incentivando novas oportunidades de comércio, bem como parcerias científicas e tecnológicas. Brasil e Rússia estão determinados a prosseguir com essa parceria exitosa, buscando um futuro de prosperidade sustentável e compartilhada”, concluiu Perosa.

Em 2023, o Brasil exportou para a Rússia cerca de US$ 1,25 bilhão em produtos do agronegócio. O complexo soja e as carnes representaram 73% do total comercializado.

Reunião na embaixada

Antecedendo a 12ª Reunião da Comissão Intergovernamental Brasil-Rússia, o secretário Roberto Perosa e o diretor Marcel Moreira estiveram na Embaixada do Brasil na Rússia para uma reunião preparatória na segunda-feira (26). Os representantes do Mapa se reuniram com a Embaixadora Maria Laura da Rocha, secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, e com o Embaixador do Brasil na Rússia, Rodrigo Baena Soares.