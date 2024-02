O Parque Temático Hopi Hari, conhecido como “O País Mais Divertido do Mundo”, acaba de anunciar uma promoção imperdível para o mês de março. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, durante todo o período, de 1º a 31 de março de 2024, em dias regulares de funcionamento, o parque oferecerá um ingresso cortesia para mulheres acompanhadas de um pagante.

Para participar da promoção, basta que o acompanhante possua um passaporte válido, excluindo os ingressos cortesia e o passaporte Anuali. Na promoção o visitante pagante, seja ele homem ou mulher, vai gerar a cortesia pra mulheres a partir de 13 anos em homenagem à sua data,

Visando assegurar aos visitantes uma experiência organizada e agradável, os ingressos são limitados e sujeitos a encerramento antecipado das vendas. Vale destacar que o Hopi Hari vem investindo muito em novidades e os visitantes do parque terão acesso às três novas atrações que foram inauguradas no final do ano passado: o Aribabobbi, um divertido barquinho do marinheiro Bobbi em Aribabiba; o retorno da amada atração Bugabalum em Infantasia, e em Wild West, a estreia do Vamvolari, um Kite Flyer, inédito no Brasil, que simula o voo de uma ave, prometendo momentos imersivos e emocionantes para toda a família.

Localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior de São Paulo, o Hopi Hari é reconhecido como um dos maiores parques de diversão da América Latina, recebendo visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil. Com uma área de 760 mil metros quadrados e mais de 40 atrações, o parque oferece diversão garantida para todas as idades.

Hopi Hari é um parque temático brasileiro localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. Com 760 mil metros quadrados, uma área duas vezes maior que o Estado do Vaticano. São mais de 40 atrações para toda família, incluindo a Montezum, maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um passeio refrescante por corredeiras com mais de 600 metros.

O País Mais Divertido do Mundo, como é conhecido, tem 5 regiões: Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba. Considerado um dos maiores parques de diversão da América Latina, foi projetado como um país fictício, com capital, idioma próprio, entre outras características. O parque está a 30 km de Campinas e 72 km de São Paulo e recebe visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil.