Na Semana do Meio Ambiente, o deputado estadual Dirceu Dalben foi eleito o representante da Assembleia Legislativa no Comitê Consultivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A eleição ocorreu nesta quarta-feira (07/06), durante reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Alesp, da qual Dalben é membro.

“Sempre uma honra e uma alegria poder contribuir com projetos e programas em prol do agro, com iniciativas que respeitem a vida, o meio ambiente, promovam o desenvolvimento sustentável do nosso estado e mais qualidade de vida para a população! Muito agradecido aos nobres colegas deputados pela indicação”, comentou o deputado.

O Comitê foi instituído pela Lei nº 17.054/2019, que dispõe sobre o registro de empresas, o cadastro de produtos e a fiscalização do uso, do consumo, do comércio, do armazenamento, do transporte, da prestação de serviço na aplicação e da destinação de embalagens dos agrotóxicos e afins de uso fitossanitário em área agrícola. Além de um representante da Alesp, também é composto por representantes das secretarias estaduais de Agricultura e Abastecimento, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e Saúde.