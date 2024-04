EPTV- O Grupo EP, empresa de mídia afiliada à Globo no interior de São Paulo

e sul de Minas Gerais, promove mudanças na área de marketing, com a chegada e a promoção de novos nomes. Caio Maciel, ex-repórter do Globo Esporte de São Paulo, assume como gerente de Marketing de Produto e Leandro Dorigatti, na empresa desde 2022, foi promovido à gerente de Marketing de Clientes.

A mudança faz parte do posicionamento da empresa, que se fortalece cada vez mais como um one stop shop, reunindo todas as soluções de comunicação multiplataforma do Grupo EP e sob verticais temáticas (agronegócio, gastronomia, inovação, games, ESG e esportes). Os dois fazem parte do time liderado por André Otaviano, diretor de Marketing do Grupo EP.

Caio Maciel iniciou sua carreira como repórter esportivo na EPTV, emissora de televisão do Grupo EP. Em 2018, passou a compor a equipe da Globo como repórter e apresentador substituto do Globo Esporte em São Paulo, onde desenvolveu a primeira ação de conteúdo do programa para uma marca global.

Em 2024, ele retorna ao Grupo EP como gerente de Marketing de Produto para desenvolver as verticais de esportes, games, HUB de influenciadores e trabalhar com ações de conteúdo no Globo Esporte local, que ano passado se tornou a primeira afiliada a produzir o programa localmente. “Estou chegando no Grupo EP para ajudar a fortalecer ainda mais a área esportiva no marketing, que já possui projetos fortes como Corrida Integração e Taça EPTV de Futsal, tornando a empresa uma referência em eventos esportivos”, conta Caio.

Também com experiência em projetos para o universo gamer, Caio passa a dividir a área de produtos com Andréa Torres Lona, que atua nas demais verticais. Além disso, o executivo pretende levar a experiência gamer, que está concentrada nas capitais, para as cidades do interior. “O público gamer é muito apaixonado por eventos e campeonatos. Queremos ampliar isso para nossa região de abrangência, unindo a força de nossas mídias com os players e especialistas desse setor”, completa.

Com 14 anos de experiência na área, passagem por agência de publicidade, professor universitário e há dois anos no Grupo EP, Leandro Dorigatti é promovido a gerente de Marketing, com foco em clientes. Nos últimos meses, o Grupo EP tem trabalhado com a ideia de one stop shop, oferecendo múltiplas soluções em um mesmo projeto.

“As marcas buscam parceiros que entendam suas necessidades e trabalhem com todas as soluções. Esse é um ponto que temos ao nosso favor como conglomerado de mídia. E quando falamos de uma empresa que é líder de audiência, essa estrutura faz total sentido”, diz Leandro.

Além de se organizar por verticais, o Grupo EP trabalha com o conceito de mídia, como uma parceria das agências publicitárias e marcas. “O cliente está mais multimeios do que nunca. Então, usamos esse conceito para amarrar nossa história de forma criativa e fluida para mostrar aos nossos parceiros que podem contar com nossos veículos para entregar a solução de comunicação adequada às suas marcas, acompanhando a jornada do público”, finaliza Leandro.

Sobre o Grupo EP

O Grupo EP é formado por um conglomerado de empresas de comunicação fundado pela família Coutinho Nogueira em Campinas (SP) há 43 anos, com atuação nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Central e Sul de Minas Gerais.

As empresas de mídia do Grupo EP incluem a EPTV, afiliada da Rede Globo, sites Globo (g1 e ge), acidade on, Tudo EP, rádios CBN, EP FM e Jovem Pan, OA Eventos, EP Painéis (Mídia OOH) e participação societária na Rede Bahia.

O conglomerado de mídia alcança mais de 12 milhões de telespectadores e representa 7,39% do consumo de todo o país (Fonte: Cobertura EPTV 2023 / IPC Maps 2023).

