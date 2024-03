Nesta manhã de quarta-feira (27), o ex-vereador Décio Marmirolli filiou-se

ao União Brasil durante encontro com líderes do partido, em São Paulo. A filiação ocorreu em meio às composições partidárias de olho na eleição municipal deste ano.

Em 2020, Décio foi candidato a prefeito e ficou em segundo lugar, com 22,79% dos votos válidos. O político também atuou na Câmara de Vereadores durante cinco mandatos.



“É uma honra me juntar ao União Brasil e contribuir com o partido na discussão de uma Sumaré melhor”, destacou o ex-vereador, que também pontuou que “o União Brasil tem uma história em defesa da ordem, do progresso e dos valores tradicionais da família e de Deus. Em Sumaré, precisamos recuperar esses pilares, que são fundamentais para o desenvolvimento”.

Leia + sobre política regional

Além de político, Décio também é empresário com vasta experiência. Seu nome surge como um importante quadro para a composição do partido em Sumaré.

A filiação de Décio ocorre em meio à janela partidária, onde são realizadas as composições políticas de olho na eleição municipal deste ano. O ato de filiação foi realizado com a presença do Presidente da Câmara de São Paulo, vereador Milton Leite, que também é membro da Executiva estadual do partido.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP