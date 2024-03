Gama resgata maritaca presa em linha com cerol e gato em arame farpado

A Guarda Municipal de Americana resgatou dois animais em situação de perigo nesta terça-feira.

Uma maritaca, no bairro Nova Carioba, estava em uma residência. A ave foi resgatada pelos agentes ambientais do GPA e foi possível verificar que o animal não estava ferido. Os agentes conseguiram desvencilhar os pés da ave, que estavam presos com três tipos de linhas: chilena (com cerol), linha comum de costura e um tipo de barbante de algodão. Após o resgate, a ave foi conduzida e solta em seu habitat.

Já no bairro Vila Mariana, no último sábado, por determinação do controle, equipe com GCMs Rogério e Edilaine se deslocou até o local citado, onde o solicitante informou que, ao sair de sua residência, avistou um gato enroscado na cerca de arame farpado. Pelo local a equipe fez o resgate, cortando o arame farpado, conduzindo o animal até o Centro de Controle de Zoonoses, onde foi recebido por funcionários e veterinário de plantão, que fez o atendimento e informou que o animal passaria por procedimento cirúrgico para a retirada do arame em sua barriga. Foi passado a leitora no animal e não foi constatado chip de identificação.

