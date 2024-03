Presidente do Supremo T Militar elogia esquerda e diz que não há comunismo

Falou o presidente Joseli Camelo:“Ser de esquerda…ela quer um Brasil melhor, um Brasil mais solidário, um Brasil que pense no mais pobre, é tudo isso o que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunista”.

“Não existe comunismo, o muro de Berlim já caiu. Lula não é comunista”, completou.

Natural de Fortaleza, Camelo integra o STM desde maio de 2015 e entrou na carreira militar como praça em 1969 — momento mais violento da ditadura, após o AI-5 e durante o governo Médici.

Camelo possui inúmeras condecorações nacionais e estrangeiras, entre elas a Ordem da Legião de Honra da França, maior honraria que uma pessoa pode receber naquele país.

“Nós, militares, não somos nem de esquerda e nem de direita. Não temos partido político. Queremos o melhor para o Brasil.”

