O lar deve ser o reflexo de quem vive lá todos os dias. Assim como uma roupa que transmite a personalidade de quem a veste, a casa precisa ter uma decoração condizente com o modo de vida e as preferências de seus moradores. Entretanto, muita gente ainda tem dificuldade em imprimir o estilo pessoal nos cômodos, principalmente quando duas, três, quatro ou mais pessoas convivem em um mesmo imóvel. Pensando em como ajudar seus clientes, a Yamamura uniu forças com a arquiteta Letícia de Nóbrega para mostrar um apartamento que soube utilizar muito bem alguns artifícios para deixar tudo muito acolhedor. Confira a seguir!

Na área social, mais alguns exemplos em que o mix deu super certo: a parede de cimento queimado e a luminária de piso em metal representam o estilo industrial, enquanto tapetes, almofadas e vasos em materiais naturais remetem à atmosfera de praia ou de campo. Por fim, as plantinhas são sempre bem-vindas em todos os tipos de décor / Projeto da arquiteta Letícia de Nóbrega e fotos de Emerson Rodrigues

Alto astral, descolado e principalmente personalizado. São vários os predicados deste apartamento, que soube reproduzir em cada cantinho a essência de um jovem casal que vive com o simpático cãozinho Mojito. A esposa sonhava com algo mais natural e praiano, enquanto o marido queria toques industriais e cosmopolitas. Coube então à arquiteta Letícia juntar os desejos do casal na hora de reformar o imóvel, resultando numa proposta criativa, que priorizou a mescla de materiais, texturas e tons sem exageros, de forma que os estilos pudessem criar uma conexão entre si.

A sala ganhou uma meia parede na cor azul, uma luminária de piso moderna e acessórios em palha. Enquanto o lavabo surpreende pelo tom terracota, que abraça o ambiente / Projeto da arquiteta Letícia de Nóbrega e fotos de Emerson Rodrigues

Cores e Luzes Assim como é preciso ter bom senso na escolha dos materiais e na reunião de estilos, o mesmo acontece para eleger as cores adequadas, de maneira que criem um ambiente alegre, mas sem tirar o conforto visual. Uma alternativa encontrada pela arquiteta neste apartamento foi o uso da divisão de cores: como no quarto, em que a meia parede verde representa a cabeceira (por causa do contraste com a outra parte branca) e, na sala, em que a divisão entre azul e branco criou um ponto de destaque para os adornos.

O quarto ganhou suavidade com a meia parede pintada de verde-menta no lugar da cabeceira. Almofadas, quadros e luminárias da Yamamura ajudam a compor a decoração / Projeto de Letícia de Nóbrega e fotos de Emerson Rodrigues