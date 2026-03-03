Defesa Civil de Nova Odessa treina a gestão de risco na aviação

Capacitação reuniu equipes da região e reforçou o preparo para atuação em emergências aeronáuticas, com foco na prevenção de riscos e no atendimento a vítimas

A Defesa Civil de Nova Odessa participou na última quinta-feira (26/02), de um treinamento voltado à gestão de risco no setor aeronáutico. Participaram do curso os servidores, Dionatan Barilon e Ailson Rosa de Oliveira. Além de Nova Odessa, a capacitação reuniu representantes das Defesas Civis de Itirapina, Limeira, Leme, Pirassununga, Brotas, Casa Branca, Aguaí, Ibaté, Bebedouro e Rio Claro.

Durante as atividades, os participantes aprofundaram conhecimentos sobre a diferença entre incidente e acidente, além da identificação e monitoramento de riscos como, objetos estranhos na pista, condições meteorológicas adversas, fatores humanos e presença de animais.

Na etapa seguinte, o treinamento abordou como agir em situações de emergência, destacando a importância do trabalho conjunto entre os diferentes órgãos envolvidos. Também foram discutidas a melhor forma de organizar equipes e equipamentos, os limites de atuação em cada ocorrência e o atendimento a várias vítimas ao mesmo tempo, incluindo a definição de prioridades, rapidez no socorro e encaminhamento adequado para a rede de saúde.

Ao final do treinamento, os participantes realizaram uma atividade prática que simulou o resgate de uma vítima dentro de uma aeronave. A ação permitiu colocar em prática os procedimentos de segurança e as técnicas corretas de retirada da vítima, além de reforçar o trabalho em equipe entre os profissionais envolvidos na ocorrência.

