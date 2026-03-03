Nesta última semana, o Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadão realizou a entrega dos uniformes aos alunos atendidos em Campinas (SP), com idades entre 6 e 17 anos, todos matriculados na rede pública de ensino do município. O projeto, que já vem transformando vidas em diversas regiões do país, chegou a Campinas oferecendo oportunidade de formação esportiva gratuita, cidadania e acolhimento por meio da modalidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Cada aluno recebeu um kit completo com collant, regata, shorts, calça e agasalho — peças fundamentais para garantir conforto, segurança e liberdade de movimento durante os treinos. Mais do que um vestuário, o uniforme simboliza o pertencimento, a valorização individual e o direito ao acesso digno à prática esportiva.

As aulas de ginástica rítmica acontecem três vezes por semana, na Praça de Esportes Tancredo Neves, localizado na Av. das Amoreiras, 4445 – Jd. Novo Campos Elíseos – Campinas/SP e no Parque Municipal Luciano do Valle, localizado na Rua Paulo Vianna de Souza, 2050 – Vila União – Campinas/SP.

Durante as atividades, os alunos vivenciam os cinco aparelhos oficiais da modalidade (corda, arco, bola, maças e fita), desenvolvendo não apenas a parte técnica, mas também equilíbrio, coordenação, expressão corporal, disciplina e trabalho em equipe.

O projeto também investe no acompanhamento alimentar dos alunos, oferecendo lanches cuidadosamente preparados após cada aula. Essa atenção à saúde e ao bem-estar garante que os participantes mantenham energia e condições físicas adequadas para o desempenho nas atividades, um cuidado essencial principalmente em contextos de vulnerabilidade social.

A emoção das crianças e famílias no dia da entrega dos uniformes mostrou o impacto que o projeto já vem gerando em Campinas. Para muitos, é a primeira experiência com o esporte de forma estruturada, gratuita e de qualidade. A presença de familiares no evento reforça os laços comunitários e o compromisso coletivo com o futuro das crianças.

“A autoestima das meninas e meninos cresce junto com cada conquista. É muito bonito ver o brilho nos olhos deles ao vestir o uniforme, se sentindo parte de algo especial”, afirma Camila Stefano, coordenadora do projeto em Campinas.

“O Instituto Rumo tem o objetivo de promover a distribuição mais equitativa dos recursos incentivados, fortalecendo o desenvolvimento socioeconômico e a geração de renda em municípios que, historicamente, tiveram menos acesso às leis de incentivo. Campinas é uma cidade estratégica para o nosso sistema logístico e estamos honrados em poder contribuir para a formação das crianças e adolescentes desse território”, afirma Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo.

O Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadão é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, apoio da Prefeitura de Campinas, com patrocínio da Rumo e do Instituto Rumo e apoio do Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal.

Sobre o Instituto Rumo

O Instituto Rumo é uma associação privada sem fins lucrativos, responsável por gerenciar e executar o Investimento Social Privado da Rumo. São impulsionadores

de redes e articulações nos territórios para fomentar o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde há presença da Rumo.

Visando o impacto social positivo, as iniciativas estão estruturadas em quatro pilares: colaborar com o desenvolvimento dos territórios; impulsionar o voluntariado e cidadania corporativa; valorizar a memória e a cultura ferroviária; e gerar inteligência social junto às comunidades.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do Brasil, oferecendo uma solução logística integrada, segura e eficiente para apoiar o crescimento do agronegócio e da economia nacional. Com mais de 8 mil colaboradores, a empresa conecta os principais polos de produção agroindustrial aos mais relevantes portos de exportação do país.

Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, a Rumo foi a única empresa brasileira do setor de logística a integrar duas carteiras do índice internacional Dow Jones de Sustentabilidade, além de seguir compondo a carteira do ISE B3, principal referência em práticas de sustentabilidade corporativa no Brasil.

www.rumolog.com

Sobre a Fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social. Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Em atuação há 18 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 226 mil pessoas pelo país. Saiba mais: www.fabrica.ong.br | Instagram: @fabrica.ong.br

Serviço

Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadão – Ano 2

Locais:

Núcleo 1: Praça de Esportes Tancredo Neves, localizado na Av. das Amoreiras, 4445 – Jd. Novo Campos Elíseos – Campinas/SP.

Núcleo 2: Parque Municipal Luciano do Valle, localizado na Rua Paulo Vianna de Souza, 2050 – Vila União – Campinas/SP.