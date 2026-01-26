O SuperBowl LX (60) será disputado entre o New England Patriots (AFC) e o Seattle Seahawks (NFC) no dia 8 de fevereiro de 2026, no Levi’s Stadium em Santa Clara, Califórnia .

O jogo será transmitido pela NBC, com o cantor Bad Bunny confirmado como atração principal do show do intervalo. Este duelo marca um reencontro histórico entre as franquias 11 anos após o Super Bowl XLIX.

Data: Domingo, 8 de fevereiro de 2026.

Local: Levi’s Stadium, Santa Clara, Califórnia.

Times: New England Patriots x Seattle Seahawks.

Show do Intervalo: Bad Bunny.

Transmissão (EUA): NBC, Peacock, Telemundo, NFL+.

Patriots tem mais história no Superbowl

Esta será a 12ª aparição dos Patriots no Super Bowl, buscando seu sétimo título, enquanto os Seahawks chegam à sua quarta final.

