O SuperBowl LX (60) será disputado entre o New England Patriots (AFC) e o Seattle Seahawks (NFC) no dia 8 de fevereiro de 2026, no Levi’s Stadium em Santa Clara, Califórnia.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O jogo será transmitido pela NBC, com o cantor Bad Bunny confirmado como atração principal do show do intervalo. Este duelo marca um reencontro histórico entre as franquias 11 anos após o Super Bowl XLIX.
- Data: Domingo, 8 de fevereiro de 2026.
- Local: Levi’s Stadium, Santa Clara, Califórnia.
- Times: New England Patriots x Seattle Seahawks.
- Show do Intervalo: Bad Bunny.
- Transmissão (EUA): NBC, Peacock, Telemundo, NFL+.
Patriots tem mais história no Superbowl
Esta será a 12ª aparição dos Patriots no Super Bowl, buscando seu sétimo título, enquanto os Seahawks chegam à sua quarta final.
Leia + sobre esportes