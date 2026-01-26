O Fundo Social de Solidariedade de Americana reforça o pedido à população por doações de arroz e feijão, destinados à composição das cestas básicas entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Até o momento, a campanha arrecadou 108 quilos de alimentos, provenientes de ação realizada no Paço Municipal.

Fala Lionela, presidente do Fundo Social

“As doações são fundamentais para a montagem dos kits de alimentos distribuídos pelo Fundo Social e atendem famílias em situação de vulnerabilidade social, incluindo casos de pobreza e extrema pobreza”, explica a presidente do Fundo, Lionela Ravera Sardelli.

A arrecadação no Paço Municipal resultou na doação de 72 quilos de arroz e 36 quilos de feijão. Os alimentos foram entregues ao Fundo Social na manhã desta quinta-feira (22).

As doações podem ser feitas na sede do Fundo, localizada na Rua das Poncianas, 930-B, no Jardim São Paulo, às segundas-feiras, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 16h.