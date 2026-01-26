Volta às aulas e o alerta do peso das mochilas

Com o início do ano letivo, um item essencial da rotina escolar volta ao centro das atenções: a mochila. Embora indispensável, o uso inadequado — especialmente o excesso de peso — pode provocar dores, alterações posturais e impactos negativos na coluna de crianças e adolescentes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O alerta é reforçado por especialistas em ortopedia, que chamam a atenção para cuidados simples, mas decisivos, na prevenção de problemas musculoesqueléticos.

De acordo com o médico ortopedista Dr. Álynson Larocca, a mochila escolar não deve ultrapassar 10% do peso corporal da criança ou do adolescente. “Quando esse limite é excedido de forma contínua, o corpo passa a compensar o desequilíbrio, o que pode gerar dores nas costas, nos ombros e até alterações na postura ao longo do crescimento”, explica.

Além do peso, a escolha do modelo adequado faz toda a diferença. O especialista recomenda mochilas com duas alças largas, acolchoadas e ajustáveis, que permitam a distribuição equilibrada da carga. “Modelos de uma alça só ou carregados apenas em um ombro devem ser evitados. Eles forçam a coluna para um dos lados e aumentam o risco de desalinhamentos”, destaca Larocca.

Como escolher e usar a mochila corretamente na volta às aulas

Segundo o ortopedista, alguns cuidados práticos ajudam a proteger a saúde da coluna desde a infância. “A mochila ideal é aquela que se ajusta bem ao corpo, ficando apoiada nas costas, sem ultrapassar a linha da cintura”, orienta. O uso do fecho abdominal ou peitoral, quando disponível, também contribui para maior estabilidade e conforto.

A organização interna é outro ponto-chave. “Os itens mais pesados devem ficar sempre próximos às costas, enquanto materiais mais leves podem ser acomodados nos compartimentos externos”, explica o médico. Essa distribuição reduz a sobrecarga e facilita o equilíbrio durante a caminhada.

Dicas para pais e estudantes

Para o dia a dia escolar, Dr. Álynson Larocca recomenda que pais acompanhem regularmente o conteúdo levado na mochila. “Muitas vezes, a criança carrega livros e cadernos que não serão usados naquele dia. Uma revisão diária evita peso desnecessário”, afirma. Sempre que possível, o uso de armários escolares ou materiais digitais também ajuda a reduzir a carga.

Outro cuidado importante é observar sinais de alerta. “Queixas frequentes de dor nas costas, ombros marcados pelas alças ou inclinação do corpo ao caminhar indicam que algo não está adequado”, ressalta. Nesses casos, a orientação é procurar avaliação profissional.

“O início do ano letivo é uma excelente oportunidade para criar hábitos saudáveis que acompanhem o estudante ao longo de toda a vida escolar”, conclui o ortopedista. “Com ajustes simples, é possível garantir mais conforto, segurança e qualidade de vida para crianças e adolescentes.”

Sobre o Dr. Álynson Larocca

Dr. Álynson Larocca é médico ortopedista e cirurgião da coluna vertebral, com mais de 13 anos de experiência em cirurgias da coluna e técnicas minimamente invasivas. Mestre e Doutor (PhD) em Cirurgia pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em educação médica e em cirurgias minimamente invasivas da coluna, além de Professor da disciplina de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Federal do Paraná.

Atua como consultor e organizador de cursos voltados à formação e capacitação de cirurgiões da coluna em todo o Brasil e na América Latina.

Leia Mais notícias da cidade e região