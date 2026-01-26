O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Americana divulga as palestras gratuitas que estarão disponíveis à população de forma online no mês de fevereiro. As atividades, promovidas por meio da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon-SP, vão abordar temas como direitos do consumidor, orientações financeiras, alertas sobre jogos e apostas, entre outros assuntos.

Os interessados podem se inscrever pelo site www.procon.sp.gov.br/palestras.

“O objetivo é ampliar o acesso da população à legislação pertinente, dando suporte aos consumidores na atualização das informações sobre questões relacionadas às compras de equipamentos e produtos, além de orientações financeiras, informações da era digital, proteção contra golpes, jogos e apostas. É uma oportunidade para abordar os assuntos que são bastante requisitados nas demandas atendidas pelo serviço”, explicou o diretor da unidade em Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

As palestras online do Procon

por meio da plataforma Microsoft Teams, serão realizadas sempre das 14h às 15h30, nas seguintes datas:

03/02 – Direitos Básicos do Consumidor

05/02 – Relações e Consumo na Era Digital

10/02 – Consumo e Meio Ambiente

12/02 – Armadilhas do Consumo

24/02 – Orientação Financeira

26/02 – Jogos e Apostas