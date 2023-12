Definidos confrontos das 8as da Champions League

na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça. As regras do chaveamento diziam que equipes do mesmo país não poderiam se enfrentar, assim como os clubes que vieram dos mesmos grupos na fase inicial da competição.

Os jogos de ida têm como datas os dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro; as partidas de volta ficarão para 5, 6, 12 e 13 de março. A decisão será no Estádio de Wembley, em Londres, capital da Inglaterra, no dia 1º de junho, um sábado.

Evento contará com a presença dos autores de “Dico” e de Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé e apresentadora do podcast “Legado do Rei”

Como parte dos eventos de homenagem a Pelé no aniversário de um ano de sua morte, o Museu do Futebol recebe nesta terça-feira (19/12) o lançamento do livro infanto-juvenil “Dico: o menino que morava no coração do Pelé”, com texto de Celso de Campos Jr. e ilustrações de Lhaiza Morena. O lançamento é gratuito e inclui um bate-papo no auditório do Museu com a presença dos autores, além de Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé e apresentadora do podcast “Legado do Rei” ao lado de Fabio Bolla. Os participantes vão conversar sobre os valores que Edson Arantes do Nascimento sempre transmitiu fora dos campos.

Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

“Dico: o menino que morava no coração do Pelé” insere a trajetória e as conquistas do Rei do Futebol no universo da literatura infanto-juvenil. Tendo como base fatos da vida do atleta, a narrativa propõe uma reflexão sobre infância e maturidade. O livro foi editado por Sidney Gusman e publicada pela Garoa Livros . ,

SERVIÇO

Lançamento do livro Dico: O menino que morava no coração do Pelé

Data: 19 de dezembro de 2023

Horário: 19h às 21h

Local: Museu do Futebol, Auditório Armando Nogueira – Praça Charles Miller, Pacaembu

O estacionamento é em via pública e funciona pelo sistema da Zona Azul. Um cartão de R$ 6,08 vale por três horas

Próximos às estações Paulista (Linha 4 – Amarela) e Clínicas (Linha 2 – Verde)

Acesse a programação cultural do Museu do Futebol, clicando aqui.

FICHA TÉCNICA DO LIVRO: Dico: O menino que morava no coração do Pelé

Celso de Campos Jr., com ilustrações de Lhaiza Morena

Garoa Livros, 40 páginas, ISBN: 9788566683455

Sinopse:

Bem antes de ser conhecido como Pelé, Edson Arantes do Nascimento tinha outro apelido: Dico. Era assim que a família e os amigos de infância o chamavam – em casa, na escola, nas brincadeiras de rua.

Quando o garoto ficou grande e começou a fazer sucesso no futebol, porém, todo mundo só falava no Pelé. Mas o que teria acontecido com o Dico? Será que quando uma criança cresce, ela desaparece?

Este é um livro sobre o melhor jogador de futebol da história e a força que sempre o inspirou. E que pode continuar inspirando a todos nós.

SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol foi inaugurado em 29 de setembro de 2008 e é um dos museus mais visitados do país. Sua exposição principal, distribuída em 15 salas temáticas, narra de forma lúdica e interativa como o futebol chegou ao Brasil e se tornou parte da nossa história e nossa cultura.

É um museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho e administrado pela Organização Social de Cultura IDBrasil Cultura, Educação e Esporte.

PATROCÍNIO E PARCERIAS

A Temporada 2023 do Museu do Futebol

